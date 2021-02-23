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Karabük merkezli 8 ildeki suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

23.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Karabük merkezli 8 ildeki suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Karabük merkezli 8 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden aralarında görevdeki bir komiser yardımcısının da bulunduğu 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından vatandaşlara baskı ile cebir uygulayarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen suç örgütüne operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 32 kişiye yönelik Karabük merkezli 8 ilde dün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 kılıç, bir kurusıkı tabanca, 176 tabanca fişeği, 156 tüfek fişeği, esrar, 73 çek ve senet ile bir sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirilmişti.

Bir şüphelinin sorgusu devam ediyor. 3 şüphelinin yakalanması çalışmalar sürüyor.

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