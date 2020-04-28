YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük TSO’dan "Nefes Kredisi" açıklaması

Karabük TSO’dan "Nefes Kredisi" açıklaması

KARABÜK HABERLERİ  | 28.04.2020 21:10 | Son Güncelleme

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üyelerine yönelik "Nefes Kredisi" anlaşması yaptığını bildirdi.Karabük TSO Başkanı Mescier, kredi şartlarının 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz olacağını söyledi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üyelerine yönelik "Nefes Kredisi" anlaşması yaptığını bildirdi.
Karabük TSO Başkanı Mescier, kredi şartlarının 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz olacağını söyledi. Bir üyenin azami 50 bin lira kredi kullanabileceğini ifade eden Mescier, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgının etkilerini azaltmak ve üyelerimizin bu zor dönemde ilgili kaynağa ulaşmasını kolaylaştırmak adına TOBB nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucunda ’Nefes Kredisi’ Denizbank ile imzalanmıştır. Kredinin şartları 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz olacaktır. Bir üyemiz azami 50 bin lira kredi kullanabilecek olup, 2021 yılında 12 eşit taksitte aylık 4 bin 580 TL’lik ödemeler şeklinde ilgili bankaya ödemelerini yapacaktır. Krediden yararlanmak isteyen üyelerimiz odamızdan ’TOBB Nefes Kredisi İbareli’ faaliyet belgesini alarak Denizbank şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak olup işletmelere 6 milyar TL kadar kredi sağlanması hedefleniyor. TOBB ve Denizbank işbirliği ile sağlanan nefes kredisinin tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 bin 266 liralık kovalamaca! Dakikalarca sürdü 3 bin 266 liralık kovalamaca! Dakikalarca sürdü
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Koronadan ölen adamın son mesajı: "O kadar korumama rağmen yakalandım buna, lanet bir şey"

Koronadan ölen adamın son mesajı: "O kadar korumama rağmen yakalandım buna, lanet bir şey"

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Genel Sekreter Murat Koyak yol çalışmalarını inceledi

Genel Sekreter Murat Koyak yol çalışmalarını inceledi

Antalya'da belediye çöpçüsü, yerde gördüğü Türk bayrağını süpürgesinin sapına iliştirip çalışmasını sürdürdü

Antalya'da belediye çöpçüsü, yerde gördüğü Türk bayrağını süpürgesinin sapına iliştirip çalışmasını sürdürdü

Başkan oktay’dan gönüllü terzilere teşekkür

Başkan oktay’dan gönüllü terzilere teşekkür

Aslanapa Devlet Hastanesi’ne 70 bin TL’lik tıbbi cihaz yatırımı

Aslanapa Devlet Hastanesi’ne 70 bin TL’lik tıbbi cihaz yatırımı

Karabük Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:44
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
19:50
Yatsı
21:21

Karabük Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Bulut Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vali Gürel’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Vali Gürel’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.