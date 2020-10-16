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Karabük Valiliği’nden kısa kısa

KARABÜK HABERLERİ  | 16.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, il protokolü ile birlikte korona virüs denetimleri için gittiği Yenice ilçesinde bir takım ziyaretler gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve kurum müdürleri ile birlikte Yenice İlçemize Kaymakam olarak atanan Yasin Erdem’i makamında ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, il protokolü ile birlikte korona virüs denetimleri için gittiği Yenice ilçesinde bir takım ziyaretler gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.
Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve kurum müdürleri ile birlikte Yenice İlçemize Kaymakam olarak atanan Yasin Erdem’i makamında ziyaret etti. Vali Gürel, Kaymakam Yasin Erdem’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

‘Yenice İlçe Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı’
Yenice İlçe Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı, denetimler için ilçede bulunan Vali Gürel başkanlığında yapıldı.
Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısına; Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ile İl ve İlçe protokolü katıldı. Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından salgın sürecine ilişkin güncel bilgilendirmeler yapıldı.

‘Vali Gürel, Yenice Evi ile Doğa ve Hayvan Müzesi’ni gezdi’
Vali Fuat Gürel, Yenice Şeker Kanyonunda bulunan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan kaynak ile Yenice Kaymakamlığı tarafından restorasyon çalışmaları yapılan Yenice Evi ile Doğa ve Hayvan Müzesinde devam eden çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İncelemelerde Vali Gürel’e, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz eşlik etti.

‘Anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu’
Vali Fuat Gürel, "Okullardan Yarınlara" Eğitime Destek kampanyası kapsamında hayırsever iş insanı Salih Ören tarafından yaptırılan Yenice Anaokulu inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

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Besbinevler
Canan Aslan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
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