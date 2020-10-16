Karabük Valiliği’nden kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, il protokolü ile birlikte korona virüs denetimleri için gittiği Yenice ilçesinde bir takım ziyaretler gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve kurum müdürleri ile birlikte Yenice İlçemize Kaymakam olarak atanan Yasin Erdem’i makamında ziyaret etti. Vali Gürel, Kaymakam Yasin Erdem’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

‘Yenice İlçe Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı’

Yenice İlçe Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı, denetimler için ilçede bulunan Vali Gürel başkanlığında yapıldı.

Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısına; Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ile İl ve İlçe protokolü katıldı. Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından salgın sürecine ilişkin güncel bilgilendirmeler yapıldı.