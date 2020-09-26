Karabükspor soruşturmasında eski kulüp başkanlarının ifadeleri alındı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında eski kulüp başkanlarından Feridun Tankut, Mustafa Yolbulan ve Hakan Yılmaz’ın ifadeleri alındı.

Yolsuzluk ve kulübü zarar uğratmaktan dolayı Dernek Denetçileri tarafından hazırlanan raporlar sonucu Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma genişletildi.

Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan kulübün eski CEO’su Hakan Ayvaz ile menajer Bayram Uğurlu ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Hizmette görevi kötüye kullanma’ suçlanması tutuklanmış, avukatların üst mahkemeye itirazı sonucu Ayvaz, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı.

“Kulüp başkanlarının ifadeleri alındı”

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski kulüp başkanlarından Feridun Tankut SEGBİS aracılığı ile, Mustafa Yolbulan ve Hakan Yılmaz ise savcılığa gelerek ifade verdi.

Üst sınırı en az 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı soruşturmanın yürütüldüğü dosya kapsamında ifade veren Tankut, kendisinin kulübe siyasi büyüklerin ve Karabük’ün önde gelenlerin daveti ile başkanlık yaptığını belirterek, “Kulübe geldiğim dönemde Hakan Ayvaz kulüpte CEO olarak görev yapıyordu. Ayvaz’ın genel tutumlarından ve işlerinden memnun değildim. Aramızda iş konularında sıkıntı yaşanırdı. Mali konuların kontrolü ondaydı. Yabancı menajer ödemeleri ile ilgili hiç bilgim olmadı. Kulübe geldiğimde geçmiş yıllardan ödenmeyen vergi borçları ve futbolcu borçlarını öğrendim. Hatta Mustafa Yolbulan’a 51 milyon borç olduğunu söylemişti ancak borcun 73 milyon lira olduğunu öğrendim. Mali konular bana intikal etmiyordu bu sebeple yüksek menajer ödemelerini Hakan Ayvaz’a soramadım ve aramızdaki sıkıntılar bu sebeple baş göstermişti” dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta ‘Hizmette görevi kötüye kullanma’ suçlaması ile tutuklanan Bayram Uğurlu ile aralarındaki ilişkiler ve para trafiği yönündeki kendisine yönetilen soruları da cevaplandıran Tankut, kendisini 22 yıldır tanıdığını ifade ederek, “ Kendisine kulüpten ödeme yapılmadı. Ben menajerlerin ne kadar ücret aldıklarını bilmem. Bunlara verilen çeklerle ilgili bilgim yok. Bunlar futbolcu ve menajeri bağlayan hususlar. Benim imzaladığım çeklerde ikinci imzaları kimin attığını bilmiyorum. Kalem kalem hangi ödemeler yapıldığını mali işlere bakan Hakan Ayvaz ilgileniyordu.” dedi.