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Karabük'te 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

13.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde önceki gün kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'te 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Karabük-Kastamonu kara yolu Safranpark mevkisindeki kavşakta hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Karabük-Kastamonu kara yolunda ilerleyen hafriyat kamyonunun Safranpark kavşağından ana yola çıkan otomobille çarpışma anı yer alıyor.

Kayıtlarda çarpmanın şiddetiyle otomobilden yolcuların ve eşyaların etrafa fırlaması görülüyor.

11 Haziran'da S.K. idaresindeki 78 AAB 694 plakalı hafriyat kamyonu, Karabük-Kastamonu kara yolu Safranpark mevkisindeki kavşakta manevra yapan M.U. yönetimindeki 78 SR 977 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Ünal Şirin ve yabancı uyruklu A.A.A, A.M.S. ve S.G.C. yaralanmıştı.

Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şirin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kamyon sürücüsü S.K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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trafik kazası Karabük güvenlik kamerası

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