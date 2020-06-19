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Karabük’te 145 bin kitap bulunuyor

KARABÜK HABERLERİ  | 19.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kütüphane istatistiklerini açıkladı.TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de halk kütüphanelerinde 20 milyon 742 bin 540 kitap bulunduğu, Karabük’te bu sayının 145 bin 431 olduğu bildirildi.TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Zonguldak’ta bu rakamın 163 bin 845, Bartın’da ise 117 bin 281 olduğu belirtildi.Türkiye genelinde 2019 yılında 1 milli kütüphane, bin 182 halk kütüphanesi, 610 üniversite kütüphanesi ve 30 bin 618 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphane mevcut olduğu ifade edilen açıklamada, Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 137 bin 14, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 955 bin 908 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 568 bin 73 olduğu kaydedildi.Açıklamada, Milli Kütüphanedeki kitap sayısının, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 443 bin 751 olduğu, Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısının ise yüzde 5,9 azalarak 185 bin 527 olduğu, Milli Kütüphaneden yararlananların sayısının 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,2 artarak, 711 bin 523 olduğu ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kütüphane istatistiklerini açıkladı.
TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de halk kütüphanelerinde 20 milyon 742 bin 540 kitap bulunduğu, Karabük’te bu sayının 145 bin 431 olduğu bildirildi.
TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Zonguldak’ta bu rakamın 163 bin 845, Bartın’da ise 117 bin 281 olduğu belirtildi.
Türkiye genelinde 2019 yılında 1 milli kütüphane, bin 182 halk kütüphanesi, 610 üniversite kütüphanesi ve 30 bin 618 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphane mevcut olduğu ifade edilen açıklamada, Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 137 bin 14, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 955 bin 908 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 568 bin 73 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Milli Kütüphanedeki kitap sayısının, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 443 bin 751 olduğu, Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısının ise yüzde 5,9 azalarak 185 bin 527 olduğu, Milli Kütüphaneden yararlananların sayısının 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,2 artarak, 711 bin 523 olduğu ifade edildi.

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