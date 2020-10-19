Karabük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması

Karabük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kent meydanında çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Kent Meydanında düzenlenen törene kurum müdürleri, dernek başkanları ile merkez ilçe mahalle muhtarları ve merkez köy muhtarları katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Karabük Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik, "bugüne kadar birçok nöbet değişimi oldu. 2015 yılından bugüne kadar muhtarlar gününü kutluyoruz. Bugüne kadar muhtarlık yapmış ve ebediyete ayrılmış olanlara Allah’tan rahmet, sağ olanlara uzun ömür diliyorum. Burada bizi yalnız bırakmadığınız için şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen ise “Vatandaş sorunu varsa ilk önce muhtara gelir. Sorunu iletir, muhtar o sorunu çözmek için kapı kapı gezer. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 denen illet herkese musallat oldu. Siz değerli muhtarlarımızın hakkını yemeyiz, kimsenin yemesine müsaade etmeyiz. Muhtarlarımız kendi ve ailelerinin sağlıklarını hiçe sayarak hepsi ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünün muhtarlar günü olarak kutlanmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bey’e teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Günümüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tören hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

