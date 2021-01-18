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Karabük’te 56 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi

18.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Karabük’te 56 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi

Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 49 kişiye 44 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 15 Ocak 2021 Cuma saat 21.00 ile 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 49 kişiye 44 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 15 Ocak 2021 Cuma saat 21.00 ile 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 49 kişinin ihlal ettiğini açıkladı.
Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye 44 bin 100 TL para cezası kesildiği bildirildi.

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Karabük Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:04
Öğle
13:05
İkindi
15:33
Akşam
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Yatsı
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