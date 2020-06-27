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Karabük’te 7 bin 697 aday üniversite için ter döktü

KARABÜK HABERLERİ  | 27.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Karabük’te 27 sınav merkezinde korona virüs önlemleri altında gerçekleştirilen 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.Karabük’te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00 itibari ile sona erdi.

Karabük’te 27 sınav merkezinde korona virüs önlemleri altında gerçekleştirilen 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.
Karabük’te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00 itibari ile sona erdi. Kentte yaklaşık 27 sınav binasında gerçekleştirilen sınavda 7 bin 697 aday ter döktü.
Karabük Valisi Fuat Gürel, “Adaylarımızın sağlığını korumak için sınav binalarında günler öncesinden bir planlama ve hazırlık süreci yaşanmış ve tüm tedbirler en üst seviyede alınmıştır. Sınav öncesinde ve sonrasında gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) personellerine sınavda bina sorumlusu sınav bina sorumlu yardımcısı salon başkanı gözetmen yedek gözetmen olarak görev alan tüm personellerimize, polis ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına, kurumlarımızda çalışan teknik ve hizmetli personeline teşekkür ediyor, sınava giren adaylarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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