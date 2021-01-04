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Karabük’te 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 106 kişiye 97 bin 650 TL ceza kesildi

KARABÜK HABERLERİ  | 04.01.2021 16:49 | Son Güncelleme

Karabük’te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 106 kişiye 97 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00 ile 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Karabük’te 80 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 106 kişiye 97 bin 650 TL ceza kesildi

Karabük’te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 106 kişiye 97 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00 ile 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 106 kişinin ihlal ettiğini açıkladı.
Açıklamada, kent gelinde kısıtlamayı ihlal eden 106 kişiye 97 bin 650 TL para cezası kesildiği bildirildi.

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Karabük Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

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Sabah
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Öğle
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Akşam
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