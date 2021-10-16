Karabük'te bedensel engelli kadın okuma azmiyle engel tanımadı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bedensel engelli Fatma Aydın, 44 yaşında açık öğretim lisesinden mezun oldu.

Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ovacuma köyünde ikamet eden Aydın, 6 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı.

Sağlık sorunları nedeniyle yarım kalan eğitimini İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle açık öğretim lisesinde sürdüren Aydın, okuma azmi sayesinde bütün zorlukları aşarak mezun oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Fatma Aydın'ı Ovacuma köyündeki evinde ziyaret ederek azminden ve başarısından dolayı tebrik etti. Gümüş, Aydın'a Safranbolu Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen lise diplomasını takdim etti.

Aydın, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek hayali olan diplomasını Gümüş'ün elinden almasının kendisini ayrıca çok sevindirdiğini kaydetti.

Gümüş de Aydın'ın başta okuma azmi olmak üzere her yönüyle örnek bir birey olduğunu vurguladı.

Aydın'ın tüm zorluklara rağmen okuma azmiyle açık öğretim lisesinden mezun olmaya hak kazandığını belirten Gümüş, "Bu örnek başarı hikayesinin kahramanına diplomasını evinde takdim etmek ve kendisini tebrik etmek istedik. Fatma Aydın bu başarısıyla her yaştan insanımıza örnek olmuştur. Kendisinin okuma azmi, bizlere kazananların asla vazgeçmeyenlerin olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Fatma Aydın'ı azmi, sabrı ve başarısından dolayı tebrik ediyor, kendisini en kısa zamanda hayali olan üniversite hayatında görmek dileğiyle başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

