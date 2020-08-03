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Karabük'te çarpışan iki otomobildeki biri polis 3 kişi yaralandı

KARABÜK HABERLERİ  | 03.08.2020 21:23 | Son Güncelleme

Karabük'te çarpışan iki otomobildeki biri polis 3 kişi yaralandı

Karabük'te çarpışan iki otomobildeki biri polis memuru 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük istikametine gelen polis memuru Beytullah Aykan'ın (29) kullandığı 23 BB 280 plakalı otomobil, Konarı köyünden kara yoluna çıkan Kubilay Yolasığmaz (31) idaresindeki 34 PM 6116 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Yolasığmaz, bulunduğu yerden diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı.

Kazada, sürücüler ve Fatma Güler Yolasığmaz (52) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yolda önlem alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan polis memurunun, Ordu'da görevliyken atandığı İstanbul'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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