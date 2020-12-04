YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te DASKUT kuruldu

Karabük’te DASKUT kuruldu

KARABÜK HABERLERİ  | 04.12.2020 14:49 | Son Güncelleme

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Deneği (DASKUT) Karabük İl Temsilciliği kuruldu.DASKUT Karabük İl Temsilciliği yapılan mazbata töreni ile Karabük’te hizmete başlarken, dernek binası ise Safranbolu ilçesinde kuruldu.

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Deneği (DASKUT) Karabük İl Temsilciliği kuruldu.
DASKUT Karabük İl Temsilciliği yapılan mazbata töreni ile Karabük’te hizmete başlarken, dernek binası ise Safranbolu ilçesinde kuruldu. DASKUT Karabük İl Temsilciliğine Mehmet Kımır atanırken, Kımır’ın mazbatasını DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli verdi.
Derneğin temsilciliğinin kurulmasının ardından dernek üyelerine tanıtım kartları teslim edilirken, Genel Başkan Meriçli, DASKUT ve gönüllülük hakkında bilgi verdi.
Başkan Meriçli, İl Temsilcisi Kımır ve yönetimini kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.
Kımır da kendilerini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞampiyonlar Ligi tarihine geçti!Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
1/

Karabük Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:52
Öğle
12:45
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Yüksel Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.