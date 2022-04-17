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Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

17.04.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Karabük-Bartın kara yolunda Servet G'nin kullandığı 78 AAN 949 plakalı hafif ticari araç, Beştepeler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan eşi Necibe G. yaralandı.

Araç içinde sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, hafif ticari aracın motorunun ve lastiklerinin koptuğu görüldü.

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