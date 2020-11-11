Karabük'te "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Karabük'te, jandarma ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 78 BE 455 plakalı otomobilini tamir için Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ne bırakan Emirhan T, anahtarı takılı olan aracının çalındığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Otomobilin kent merkezine giriş yaptığının bildirilmesi üzerine polis ekipleri, Namal Kavşağı yakınlarında otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobilin sürücüsü Yasin A. ve yanındaki 2 kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

