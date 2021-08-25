Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz