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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

25.08.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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