YURTHABER
  4. Karabük’te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu

Karabük’te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu

KARABÜK HABERLERİ  | 02.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Karabük’te iki katlı elektronik eşyaların bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çıkan yangında dükkânda bulunan önemli evrakları kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.Edinilen bilgiye göre olay Ankara Caddesinde meydana geldi.

Karabük’te iki katlı elektronik eşyaların bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangında dükkânda bulunan önemli evrakları kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.
Edinilen bilgiye göre olay Ankara Caddesinde meydana geldi. Mehmet Akif Ulusoy’a ait elektronik eşya dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alınırken, ikinci kattaki dükkanda duman içerisinde kaldı. Dükkândaki senet ve önemli evrakları kurtarmak için de vatandaşlar yoğun çaba gösterdi.
Yangın sonucu dükkanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Önündeki kapıyı fark etmeyince... Önündeki kapıyı fark etmeyince...
Vali Gürel’den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyaretiVali Gürel’den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti
Ulupınar’dan Türkmenistan Büyükelçisi’ne ziyaretUlupınar’dan Türkmenistan Büyükelçisi’ne ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Karabük Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
08:08
Öğle
12:58
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:05

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Şahin’den Çebi’ye Övgü

Şahin’den Çebi’ye Övgü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.