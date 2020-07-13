Karabük’te ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 13 kişi yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ’Huzur ve Güven’ uygulamasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türkiye genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. 09.00-15.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, Karabük’te de farklı bölgelerde araması bulunan 13 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise savcılık tarafından alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

