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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

18.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümit Bahadır idaresindeki 78 SV 324 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Alaçamkaya Tüneli'nde karşı yönden gelen Hasan Özgün yönetimindeki 42 AHV 728 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle Zühre ve Asel Özgün (2), Necla ve Şahin Dedeoğlu ile Ahmet ve Halil Karakuş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Ahmet Karakuş müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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