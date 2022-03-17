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Karabük'te iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

17.03.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşbinevler Mahallesi'nde E.Ö. idaresindeki 78 ABA 033 plakalı otomobil ile H.S'nin kullandığı 78 BV 572 plakalı otomobil, 107 ve 130. sokakların birleşiminde çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda Ş.K. yönetimindeki 78 ABB 790 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu A.A'ya çarptı.

Kazalarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, cipin yayaya çarpma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik kazası Karabük

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