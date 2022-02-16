YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı

16.02.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iş kazalarında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Beşbinevler Mahallesi'nde bir inşatta çalışan Hüseyin Deniz (50), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metreden zemine düştü.

Deniz'in düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı işçiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri inşaatta inceleme yaptı.

Eskipazar ilçesinde ise motorlu testereyle odun kesen Mustafa Çoduroglu (34) aniden yere düştü. Bu sırada çalışmaya devam eden testere, Çoduroglu'nu yaraladı.

Çoduroglu, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtıKarabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
Çorum'da Kovid-19 testi yaptıranların yarıya yakını pozitif çıkıyorÇorum'da Kovid-19 testi yaptıranların yarıya yakını pozitif çıkıyor
Adana'da 46 sağlıkçı akademisyene cübbe giyme töreni düzenlendiAdana'da 46 sağlıkçı akademisyene cübbe giyme töreni düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
13:09
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Karabük Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Çarşamba

Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
100. Yıl Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.