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Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

29.09.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Safranbolu ilçesi Çerçen köyü Aşçıoğlu Mahallesi'nde dronla ormanlık arazide kontrol gerçekleştirildi.

Ormanlık arazide E.A'nın (53) içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, kaçak kazı yapmak için kullanılan metal dedektör, balyoz ve kürek ele geçirildi.

Eskipazar ilçesi Deresoblan köyü Gümüşlük mevkisinde ise fotokapanla tespit edilen O.Ö. (50), M.A. (42) ve M.A'nın (40) bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada kaçak kazı yapmak için kullanılan el dedektörü, alan tarama cihazı, kova, kazma, kürek ve 4 metre uzunluğunda ip bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Gözaltı Karabük kaçak kazı

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