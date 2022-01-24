Karabük'te kar nedeniyle yolda kalan 99 kişi öğrenci yurdunda misafir ediliyor

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bekletilen yolcu otobüslerindeki 99 kişi, öğrenci yurdunda ağırlanıyor.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop'tan gelen 3 otobüsün yolların kapalı olması nedeniyle Karabük'te durduğu, 99 yolcunun Soğuksu KYK yurdunda misafir edildiği belirtildi.
Karabük Valiliği de Gerede-Düzce ile Gerede-Ankara arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden kapandığını, bu nedenle ikinci bir duyuruya kadar Gerede-Ankara-Bolu-İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerektiğini bildirdi.
Karabük Üniversitesi de bugün başlayacak bütünleme sınavlarının hava muhalefeti ve öğrencilerden gelen talepler üzerine 31 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.
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