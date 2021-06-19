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Karabük'te meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için çalışma masası ve dolap yaptı

19.06.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş: - "Hediye edilen bu eşyaların tamamının okulumuzda öğrencilerimiz tarafından üretilmesi anlamlı. Meslek lisemizde bu ve benzeri birçok ürünün üretilerek ekonomi ve istihdama katkı sağlaması gurur verici"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenleri gözetiminde yaptıkları çalışma masaları ve dolaplar ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çalışma masaları ve dolaplar, Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okul müdürü Hayriye Kutlu, öğretmenler ve öğrencilerle ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Gümüş, yaptığı açıklamada, projeyle öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerinin, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Bu faaliyetlerle gönüllere dokunulduğunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarıldığını belirten Gümüş, "Hediye edilen bu eşyaların tamamının okulumuzda öğrencilerimiz tarafından üretilmesi anlamlı. Meslek lisemizde bu ve benzeri birçok ürünün üretilerek ekonomi ve istihdama katkı sağlaması gurur verici." dedi.

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