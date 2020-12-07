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Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK HABERLERİ  | 07.12.2020 22:29 | Son Güncelleme

Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine giden Ramazan Ünal yönetimindeki 34 RUV 56 plakalı otomobil, Beştepeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Sürücünün yaralandığı kazada, otomobilden fırlayan Şevket Cemal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi.

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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