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Karabük'te şehidin babası oğlu adına cami yaptırdı

01.12.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Hasan Arık, 1993 yılında Hakkari'de şehit olan oğlu Mustafa Arık adına, köylüler ve Vali Fuat Gürel'den de destek alarak cami yaptırdı.

Karabük'te şehidin babası oğlu adına cami yaptırdı

Arık'ın, Kehler köyü Kırıklar Mahallesi'ndeki arazisine yaptırdığı cami, köy odası ve lojmandan oluşan bina, Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, "Bu güzel tesisi köyümüze kazandıran, aziz şehidimiz Mustafa Arık'ın babası Hasan Arık amcamız başta olmak üzere köy sakinlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hasan amcamız bu güzel camiyi ve tesisleri kazandırdı, bizden de çevre düzenlemesi için talepte bulundu. Şehitlerimizin, devletimize ve bizlere bıraktığı kutsal emanetlerinin talebini yerine getirmek için ekiplerimizi görevlendirdik ve onlar da kısa sürede bu talebi yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

Ziyarette Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclisi üyeleri Nuri Kırımlı ve Mustafa Ünal da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
şehit cami

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