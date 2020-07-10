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Karabük’te Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Karabük Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Toplantısı emekli vali Kemal Önal başkanlığında yapıldı.Karabük Baklabostan Tabiat Parkı Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Tesislerinde yapılan toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve kurum amirleri katıldı.Toplantı sonunda Karabük’teki turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve dört mevsim sürdürülebilir turizm noktalarının tespiti amacıyla Baklabostan Tabiat Parkına yapılması planlanan günübirlik kullanım alanı, kır lokantası, kır evleri kamp alanı, çadırlı kamp alanı, tur güzergahları ve doğa eğitim merkezinin yapılacağı alanlarda yerinde incelemelerde bulunan heyet, manzara seyir terası ile Baklabostan Şelalesinde de incelemelerde bulunarak değerlendirmelerde bulundu.

Karabük Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Toplantısı emekli vali Kemal Önal başkanlığında yapıldı.
Karabük Baklabostan Tabiat Parkı Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Tesislerinde yapılan toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve kurum amirleri katıldı.
Toplantı sonunda Karabük’teki turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve dört mevsim sürdürülebilir turizm noktalarının tespiti amacıyla Baklabostan Tabiat Parkına yapılması planlanan günübirlik kullanım alanı, kır lokantası, kır evleri kamp alanı, çadırlı kamp alanı, tur güzergahları ve doğa eğitim merkezinin yapılacağı alanlarda yerinde incelemelerde bulunan heyet, manzara seyir terası ile Baklabostan Şelalesinde de incelemelerde bulunarak değerlendirmelerde bulundu.

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