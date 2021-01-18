YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

18.01.2021 18:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aracında tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aracında tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada durdurulan S.S.’ye (48) ait araçta 1 adet alan tarama dedektörü, 2 adet define arama çubuğu ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kar ve aşk!' 'Kar ve aşk!'
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!

Karabük Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:04
Öğle
13:05
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Karabük’te 51 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te 51 köy yolu ulaşıma açıldı

KBÜ’de, Kazakistan’daki dil politikaları konuşuldu

KBÜ’de, Kazakistan’daki dil politikaları konuşuldu

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor

Karabük Keltepe'de kayak sezonu başladı

Karabük Keltepe'de kayak sezonu başladı

Karabük’te 106 köye kar engeli

Karabük’te 106 köye kar engeli

Ersöz, AK Parti kongresine başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Ersöz, AK Parti kongresine başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.