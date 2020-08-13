YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

KARABÜK HABERLERİ  | 13.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliğinde 181 obje ile 20 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgi üzerine çalışma başlattı.

İlçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 181 obje, 20 sikke ve kazı malzemeleri ile 400 gram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu bulundu.

Operasyonda, Y.Ü. ve Y.E.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Karabük Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:12
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
19:59
Yatsı
21:30

Karabük Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Hazel Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.