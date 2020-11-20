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Karabük’te vakaların görüldüğü köyde karantina kararı

KARABÜK HABERLERİ  | 20.11.2020 22:26 | Son Güncelleme

Karabük merkez ilçeye bağlı Sipahiler köyünde birden fazla pozitifli vaka görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sipahiler köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın bulunduğu ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olduğu tespit edildiği belirtildi.

Karabük’te vakaların görüldüğü köyde karantina kararı

Karabük merkez ilçeye bağlı Sipahiler köyünde birden fazla pozitifli vaka görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sipahiler köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın bulunduğu ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada Covid-19 salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda 20 Kasım 2020 saat 18.00’dan 4 Aralık 2020 tarihi saat 18.00’a kadar 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

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