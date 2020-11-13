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Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

KARABÜK HABERLERİ  | 13.11.2020 20:11 | Son Güncelleme

Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Evdeki aramalarda 15 gram esrar, 1 captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ürdün uyruklu N.N.R.H. ve Yemen uyruklu R.A.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde 2 gram esrar bulunan Nijerya uyruklu A.A.I, hakkında, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı<br />

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