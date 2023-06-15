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Karabük'teki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

15.06.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Safranbolu İsmetpaşa Mahallesi’nde A.Y. (35) idaresindeki 03 YA 367 plakalı otomobil, İ.Ç. (78) yönetimindeki 78 YC 086 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler A.Y ve İ.Ç. ile yolcular B.Y. (29), E.Y. (7) ve G.Y. (2) yaralandı.

Yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

L.A.'nın kullandığı 78 AAN 945 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü L.A. ile yanındaki M.E.A. yaralandı.

Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAFİF TİCARİ ARACIN MİNİBÜSLE ÇARPIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Safranbolu Karıt Sanayi Sitesi'ndeki kazada ise İ.A. idaresindeki 78 AAV 166 plakalı hafif ticari araç, H.E. yönetimindeki 81 ET 219 plakalı minibüsle çarpıştı.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan hafif ticari aracın sürücüsü İ.A, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik kazası Karabük

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