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Karabük’ten 382 milyon dolarlık ihracat

KARABÜK HABERLERİ  | 13.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

2019 yılında Karabük dış ticaret verilerine göre ithalat 734 milyon dolar, ihracat 382 milyon dolar olarak gerçekleşti.Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu’ndan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında karşılaştırmalı bilgi aldı.Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Gürel, kurumun faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.İl Müdürü Emirsüleymanoğlu slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda; bilim, sanayi ve teknoloji alanında politika, strateji, plan ve programlar geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilimsel bilgiye dayalı düşüncenin özendirilmesini sağlamak, yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan ve yüksek katma değerli, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşmasını sağlamak misyonu ile görev yaptıklarını söyledi.Karabük’ün dış ticaret verileri hakkında da bilgi veren Emirsüleymanoğlu, 2019 yılında Karabük dış ticaret verilerine göre ithalatın 734 milyon dolar, ihracatın 382 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.Safranbolu lokumunun 2006 yılında "Tescilli Coğrafi İşaret" aldığını ifade eden Emirsüleymanoğlu, 2008 yılında Eflani cember bezi, 2009 yılında Safranbolu safranı ve 2017 yılında Eflani hindi bandırmasının coğrafi işaret aldığını, Eflani gücü çorbası ve çullaması, Eskipazar sarı traverten, kösere taşı, Eskipazar peyniri, sığırcık suyu, cizlemesi ve miyale helvası, Ovacık çullu börek, Safranbolu kıtır, maniye domatesi, safran çiçeği, Safranbolu sirkesi, sahlep, elması, yaprak helvası, Safranbolu reruhisi, torba peyniri ve Safranbolu yemenisi, Yenice ıhlamur ve ıhlamur balının coğrafi işaret alma potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.Vali Fuat Gürel, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu ve kurum personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük’ten 382 milyon dolarlık ihracat

2019 yılında Karabük dış ticaret verilerine göre ithalat 734 milyon dolar, ihracat 382 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu’ndan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında karşılaştırmalı bilgi aldı.
Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Gürel, kurumun faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.
İl Müdürü Emirsüleymanoğlu slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda; bilim, sanayi ve teknoloji alanında politika, strateji, plan ve programlar geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilimsel bilgiye dayalı düşüncenin özendirilmesini sağlamak, yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan ve yüksek katma değerli, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşmasını sağlamak misyonu ile görev yaptıklarını söyledi.
Karabük’ün dış ticaret verileri hakkında da bilgi veren Emirsüleymanoğlu, 2019 yılında Karabük dış ticaret verilerine göre ithalatın 734 milyon dolar, ihracatın 382 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Safranbolu lokumunun 2006 yılında "Tescilli Coğrafi İşaret" aldığını ifade eden Emirsüleymanoğlu, 2008 yılında Eflani cember bezi, 2009 yılında Safranbolu safranı ve 2017 yılında Eflani hindi bandırmasının coğrafi işaret aldığını, Eflani gücü çorbası ve çullaması, Eskipazar sarı traverten, kösere taşı, Eskipazar peyniri, sığırcık suyu, cizlemesi ve miyale helvası, Ovacık çullu börek, Safranbolu kıtır, maniye domatesi, safran çiçeği, Safranbolu sirkesi, sahlep, elması, yaprak helvası, Safranbolu reruhisi, torba peyniri ve Safranbolu yemenisi, Yenice ıhlamur ve ıhlamur balının coğrafi işaret alma potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.
Vali Fuat Gürel, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu ve kurum personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük’ten 382 milyon dolarlık ihracat

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