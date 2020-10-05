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Karabük’ten Azerbaycan’a destek

KARABÜK HABERLERİ  | 05.10.2020 18:46 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi Ermenistan’ın saldırdığı Azerbaycan’a destek vermek amacıyla alışveriş merkezine Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu pankartı astı.Ermenistan’ın, Azerbaycan’da sivil halkı hedef alan saldırıları sürerken, Azerbaycan’a bir destek de Karabük’ten geldi.

Karabük’ten Azerbaycan’a destek

Karabük Belediyesi Ermenistan’ın saldırdığı Azerbaycan’a destek vermek amacıyla alışveriş merkezine Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu pankartı astı.
Ermenistan’ın, Azerbaycan’da sivil halkı hedef alan saldırıları sürerken, Azerbaycan’a bir destek de Karabük’ten geldi. Karabük Belediyesi tarafından Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezine Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı pankart asıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın Karabağ’daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı askeri operasyona başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasından destek geldiğini belirtti.
Vergili, Azerbaycan ve Türkiye’nin dost değil kardeş olduğunu vurgularken, aynı zamanda Karabük şehrinin fahri hemşehrisi olan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Bakü Belediye Başkanı Eldar Ezizov ve Gence Belediye Başkanı Niyazi Bayramov’a gönderdiği mesajda, “Değerli kardeşim. Şahsınız başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu vesile ile; haydut devlet Ermenistan’ın başta Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere, uluslar arası toplumun tüm uyarı ve telkinlerine rağmen yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü işgalci ve vandal tutuma karşı kahraman ordumuzun Ali Başkomutan Sayın İlham Aliyev önderliğinde başlattığı büyük ve kararlı mücadelenin sizleri olduğu kadar bizleri de ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum. Başta kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz şundan emin olmalıdır; Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar 300 milyonluk büyük Turan coğrafyasının kalbi sizlerle atmaktadır. Çünkü Karabağ asla yalnızca bir toprak parçası değildir! Karabağ Türk’ün onuru ve namusudur. Bizler şuna yürekten inanıyoruz; Allah’ın izniyle en kısa sürede Azerbaycan Bayrağı Karabağ’da dalgalanacak, 300 milyonluk Türk coğrafyası bu zaferi hep birlikte coşku ile kutlayacaktır. Bizler dost değil kardeşiz! Bir kez daha haklı mücadelenizde Karabüklü kardeşleriniz olarak yanınızda olduğunuzu ifade ederken, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yüce Allah Türk’ü korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” ifadelerine yer verdi.

Karabük’ten Azerbaycan’a destek

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Yenice
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