Karabük’ten ortak İdlib tepkisi

Karabük Milletvekilleri ve partilerin il başkanları, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile bir araya gelerek İdlib saldırısını kınadılar.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve CHP Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Karabacak, BBP İl Başkanı Vekili Mustafa Kara, SP İl Başkanı Muhsin Çebi ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısını ortak basın bildirisiyle kınadılar.

Ortak bildiride, "Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi; "27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda kahraman evlatlarımız şehit edilmiş ve yaralanmıştır. Acımızın tarifi mümkün değildir. Milletçe derin üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerken yaralı Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz Milletimizin ve Şehit Yakınlarımızın başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı aşağıda imzası bulunan Karabük Milletvekilleri ve Siyasi Parti İl Başkanları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara Türk Silahlı Kuvvetlerinin misli ile karşılık vermesini destekliyoruz.Kahraman Türk Ordusu’nun neferleri olan Mehmetçiğimizin Devletimiz ve Milletimiz tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonrada üstün başarı ile gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Karabük Milletvekilleri ve Siyasi Parti İl Başkanları olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, devletimizin yüksek menfaatlerini ön planda tuttuğumuzu, milletimizin birlik ve beraberliği için tek yumruk halinde olduğumuzu ve ortak bir anlayış içerisinde Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu Aziz Milletimize ve kamuoyuna bir kez daha bildiririz."

