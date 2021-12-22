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Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

22.12.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 23 Aralık 2021 Çarşamba günü Yenice ve Eflani ilçelerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle, kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

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