Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 23 Aralık 2021 Çarşamba günü Yenice ve Eflani ilçelerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle, kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."
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