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Karacabey Belediyesi, öğrencilerin kariyer yolculuklarına rehberlik edecek

BURSA HABERLERİ  | 03.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi ve Mektebim Koleji iş birliği ile online ve yüz yüze tercih dönemi başlıyor.

Karacabey Belediyesi, öğrencilerin kariyer yolculuklarına rehberlik edecek

Karacabey Belediyesi ve Mektebim Koleji iş birliği ile online ve yüz yüze tercih dönemi başlıyor. Yapılan iş birliği kapsamında Karacabey Belediyesi, lise ve üniversite sınavına giren ve tercih yapmaya hazırlanan öğrencilere, doğru tercih ve kariyer planlaması üzerine destek verecek.
Karacabey Belediyesi ve Mektebim Koleji iş birliği ile online ve yüz yüze tercih dönemi başlıyor. Yapılan iş birliği kapsamında Karacabey Belediyesi, lise ve üniversite sınavına giren ve tercih yapmaya hazırlanan öğrencilere, doğru tercih ve kariyer planlaması üzerine destek verecek. Yapılan çalışma kapsamında Mektebim Koleji’nden Bölge Sorumlusu Ayhan Kakız, Lise Müdürü Nihan Toprak ve İlkokul Müdürü Ebru Kuru, Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.
Öğrencilerimize desteğimiz sürecek
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Geleceğimiz olan öğrencilerimize inancımızı her fırsatta dile getiriyoruz. İlk günden bu yana da eğitime ve öğrencilere koşulsuz destek veriyoruz. Bu doğrultuda, Mektebim Koleji ile önemli bir iş birliğine imza attık. ‘Gelecek benim’ diyen öğrencilerimizin tercih döneminde de yanındayız. Öğrencilerimiz için eğitim danışmanlarının desteği ile doğru tercih yapmaları konusunda onlara destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Mektebim Koleji yetkilileri de Karacabey Belediyesi ile bu tür bir iş birliğine gitmekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, doğru tercihlerin öğrencilerin kariyer hayatlarını belirlemede çok kritik olduğunu, bu yüzden de uzmanlardan destek almalarının son derece faydalı olacağını söyledi.

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