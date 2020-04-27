YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele

Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele

BURSA HABERLERİ  | 27.04.2020 18:08 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Karacabey Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçede bu zamana dek 236 ton ilaç kullanırken, 42 binden fazla maske dağıttı. Ayrıca ekipler, ilçe genelinde 2 bin ailenin dışarıda olan işlerini de çözdü.
Karacabey’de korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulmasına karşı denetim, destek ve kontrollerini sürdüren belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, korona virüs ile mücadelede bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Özkan,“Devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başladı. Ama tabiki tedbiri elden bırakmıyoruz; mesafe, temas ve sokağa çıkma tedbirlerine harfiyen uyuyoruz’’ dedi.
Vatandaş ihtiyaçlarına hızlı çözüm
Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtirken, bu zamana kadar 2 bin ailenin market, pazar alışverişi, ilaç alımı, erzak dağıtımı ve fatura ödeme gibi nedenlerle ihtiyacının giderildiğini söyledi. Özkan, “Bunun yanında, hasta nakil ambulansımız ilçe sağlık müdürlüğü ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Gelen talepler içinde bazen Türk Bayrağı oluyor bazen ise doğum günü pastası Ekiplerimiz, harfiyen vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye özen gösteriyor’’ dedi. Başkan Özkan ayrıca, belediye tarafından 42 bin maskenin de talep eden vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.
Dezenfekten işlemleri sürüyor
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki dezenfekte işlemlerine devam edildiğini belirten Özkan,“Temizlik İşleri ekipleri, bu zaman kadar 196 ton dezenfekte kullanarak Karacabey’de temizlik çalışması yaptı. Bunun yanında,37 ton yüzey temizleyici dezenfektanı ücretsiz vatandaşlara dağıtılırken, 3 tonluk el dezenfektanı ise ilçenin önemli, işlek kurum ve kuruluşlarının önüne kurulan hijyen aletlerinde kullanıldı. Çalışmalarımız aynı titizlikle devam ediyor”ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

6 milyon sayfa kitap okudular

6 milyon sayfa kitap okudular

Çorum İnsani Değerler Platformu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Çorum İnsani Değerler Platformu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Kartal’da ihtiyaç sahipleri için askıda yiyecek uygulaması başladı

Kartal’da ihtiyaç sahipleri için askıda yiyecek uygulaması başladı

Bağcılar’da yürüyüş yollarına giriş-çıkış yasağının süresi uzatıldı

Bağcılar’da yürüyüş yollarına giriş-çıkış yasağının süresi uzatıldı

Bursa Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:06
İkindi
16:54
Akşam
20:01
Yatsı
21:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Berna Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Merkez Nilüfer Eczanesi
Nilufer
Özlüce Eczanesi
Nilufer
Siteler Eczanesi
Yildirim
Umurbey Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.