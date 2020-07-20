Karacabey kent protokolünden ‘şampiyona’ ziyaret

TFF 3. Lig’den 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren Karacabey Belediyespor’un kulüp başkanı ve yöneticileriyle bir araya gelen kent protokolü, tebriklerini ileterek destek mesajı verdi. Ziyarette konuşan Başkan Özkan, bu başarının tüm kent dinamiklerinin ortak başarısı olduğunu ifade ederek, Karacabey Belediyespor ile gurur duyduklarını söyledi.

Karacabey’in profesyonel futbol liglerindeki gururu Karacabey Belediyespor’un 2. Lige çıkmasıyla birlikte, kentteki coşku ve heyecan dinmek bilmiyor.

Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı ve Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay ve Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, Karacabey Belediyespor’un TFF 2. lige yükselmesi nedeniyle kulübe tebrik ziyaretinde bulundu.

Karacabey Belediyespor tesislerinde, Kulüp Başkanı İsmail Ülker ve kulüp yöneticileri ile bir araya gelen protokol üyeleri, şampiyonluk sürecini değerlendirirken, bu büyük başarıdan dolayı kendilerini tebrik etti.

Başarıda tüm kent dinamiklerinin katkısı var

Ziyarette konuşan Başkan Ali Özkan, “Karacabey olarak, büyük bir mutluluğu hep birlikte paylaşıyoruz. Gururumuz Karacabey Belediyespor, 3. Lig’de büyük bir başarı hikayesine imza atarak, 2. Lig’de oynama şansı yakaladı. Sezonun bitimine 6 maç kala, takımımız 19 puan farkla zaten liderdi. Bu başarıda, tüm kent dinamiklerinin katkısı var. Kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarımız, sporcularımız, teknik direktörümüz, kaymakamından belediye başkanına, emniyet camiasından adliyeye kadar, herkesin bu süreçte olumlu katkıları var. Birlik ve beraberlik içerisinde bu başarıyı yakaladık. Türkiye’de örnek olarak gösterilecek bir başarıya hep birlikte imza attık. İnşallah kulübümüzün bu başarısı hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

Tesisleşme anlamında örnek

Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu ise “Bir kulübü yönetmek, idare etmek büyük fedakarlıklar gerektirir. Tesisleşme anlamında birçok 1. Lig takımında dahi olmayan spor tesislerinin, belediyemizin katkılarıyla kulübümüze tahsisi sağlandı. Sayın başkanın, yönetimin ve futbolcuların değerli katkıları ortada. Karacabey Belediyespor’un burada kalmayacağını ve daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Tüm kulüp yöneticilerini ve futbolcularını gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kulüp Başkanı İsmail Ülker de desteklerinden dolayı tüm kent protokolüne teşekkür ederek, yeni sezonda da iddialı olacaklarını söyledi.

