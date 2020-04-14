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Karacabey, TEKNOSAB ile teknoloji temelli üretimin merkezi olacak

BURSA HABERLERİ  | 14.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe sınırlarında bulunan ve tamamlandığında 40 milyar dolar ihracat ile ülkemizin gelecek hedeflerine büyük katkı sunması beklenen TEKNOSAB projesinin tüm hızıyla ilerlediğini belirtti.Ali Özkan, korona virüs ile ilgili süren mücadelenin ekonomik boyutta da ilerleyeceğini ve bu noktada, teknoloji temelli bu tür projelerin fark yaratacağını ifade ederek, Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan bu yatırımın, 150 bin kişiye de iş imkânı sağlayacağını söyledi.Son dönemde hayata geçirilen ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif yatırım hamleleri ile adından başarıyla söz ettiren Karacabey, yatırımların merkezi olmaya devam ediyor.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe sınırlarında bulunan ve tamamlandığında 40 milyar dolar ihracat ile ülkemizin gelecek hedeflerine büyük katkı sunması beklenen TEKNOSAB projesinin şantiye alanında incelemelerde bulundu.Burada açıklama yapan Başkan Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak, 3T vizyonu ile birlikte çalışmalarımız her alanda sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe sınırlarında bulunan ve tamamlandığında 40 milyar dolar ihracat ile ülkemizin gelecek hedeflerine büyük katkı sunması beklenen TEKNOSAB projesinin tüm hızıyla ilerlediğini belirtti.
Ali Özkan, korona virüs ile ilgili süren mücadelenin ekonomik boyutta da ilerleyeceğini ve bu noktada, teknoloji temelli bu tür projelerin fark yaratacağını ifade ederek, Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan bu yatırımın, 150 bin kişiye de iş imkânı sağlayacağını söyledi.
Son dönemde hayata geçirilen ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif yatırım hamleleri ile adından başarıyla söz ettiren Karacabey, yatırımların merkezi olmaya devam ediyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe sınırlarında bulunan ve tamamlandığında 40 milyar dolar ihracat ile ülkemizin gelecek hedeflerine büyük katkı sunması beklenen TEKNOSAB projesinin şantiye alanında incelemelerde bulundu.
Burada açıklama yapan Başkan Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak, 3T vizyonu ile birlikte çalışmalarımız her alanda sürüyor. Yaklaşık 8 bin dönümlük bir alanda yeni nesil organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar hafriyat ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Şu anda alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda Karacabey sınırları içerisinde, Taşpınar Mahallemizde yeni fabrikaların kurulduğunu ve 150 bin insanımıza iş imkânı sağlandığını görmek bizi gerçekten bahtiyar edecek” dedi.
Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak
Başkan Özkan şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Bursa Valimiz, Bursa Sanayi ve Ticaret Odamız, Karacabey Belediyesi iş birliği içerisinde proje çalışmaları devam eden TEKNOSAB hem Bursa ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak devasa bir proje. Şu anda gerçekleşen en büyük yatırım. Bu bir rol model olacak ve birçok ilimiz de buradan aldıkları heyecanla, örnekle bu tür sanayi bölgeleri faaliyetlerine devam edecektir.”
Salgınla mücadele ekonomik boyutta da devam edecek
Başkan Özkan açıklamalarında, küresel salgın haline dönüşen korona virüse de değinerek, “Tüm dünyada olduğu gibi korona virüs ile ilgili mücadele her boyutuyla devam ediyor. Ama bundan sonraki mücadele ekonomik bir mücadele olacaktır. Bu noktada tüm dünyanın etkilendiği bu krizden Türkiye de en az hasarla sıyrılmanın mücadelesini verecektir. İşte burada da en önemli kilometre taşlarından bir tanesi, sanayi ve teknolojik yatırımlar olacaktır. Türkiye’nin en büyük teknolojik sanayi yatırımının gerçekleşeceği TEKNOSAB’ın da bölgemizde, Karacabey’imizde, Bursa’mızda olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. İnşallah en kısa zaman buradaki fabrikaların üretime geçeceğini sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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