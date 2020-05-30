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Karacabey yatırım yapacak sanayicilere yardımcı olamaya hazır

BURSA HABERLERİ  | 30.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye yatırım yapacak sanayicilere, her zaman yardımcı olmaya hazırız" dedi.Başkan Özkan, Nestle Karacabey Fabrika Müdürü Adnan Özkıranartlı ve fabrika yöneticileri ile bir araya geldi.

Karacabey yatırım yapacak sanayicilere yardımcı olamaya hazır

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye yatırım yapacak sanayicilere, her zaman yardımcı olmaya hazırız" dedi.
Başkan Özkan, Nestle Karacabey Fabrika Müdürü Adnan Özkıranartlı ve fabrika yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyarette Özkıranartlı, Nestle’nin yaptığı üretim faaliyetleri hakkında Başkan Özkan’a bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan, “Bizler, teknolojik yatırımları önemseyen bir anlayışla görevimizin başındayız. Öyle ki göreve geldiğimiz günden bu yana benimsediğimiz 3T vizyonumuzun önemli bir ayağını da teknoloji oluşturuyor. Bu anlamda Nestle ailesi de ilçemiz için önemli bir değer. Hem bölgemiz hem ülke ekonomimiz için bir fırsat ve bunun Karacabey’de olması ayrıca mutluluk verici. Bu noktada ilçemize yapılacak her türlü yatırımı önemsiyoruz ve gelen projelere de elimizden geldiğince yardımcı olmaya hazırız. Japon, Lübnan gibi yabancı ülkelerden yatırımcıların, ilçemize yapacağı yatırımların müjdesini geçtiğimiz aylarda vermiştik. Umuyoruz ki gelecekte bu yatırımlara yenileri de eklenecek’’ dedi.

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