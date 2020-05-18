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Karacabey’de park halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA HABERLERİ  | 18.05.2020 09:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi’nde yaşayan ve alışveriş için Karacabey’e gelen Rıdvan K., 16 BRC 62 plakalı aracını Tabaklar Mahallesi Sadık Yılmaz Caddesi üzerine park ederek markete girdi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi’nde yaşayan ve alışveriş için Karacabey’e gelen Rıdvan K., 16 BRC 62 plakalı aracını Tabaklar Mahallesi Sadık Yılmaz Caddesi üzerine park ederek markete girdi. Market alışverişini yapan Rıdvan K., daha sonra tekrar arabasına binip otomobilini çalıştırmak istediğinde araç motor kısmından alev aldı. Hemen itfaiye ekiplerini arayan Rıdvan K.’nin yardımına koşan çevredeki esnaflar, alev alan araca yangın söndürme tüpleriyle müdahale etseler de alevler bir türlü söndürülemedi.
Ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobili gözlerinin önünde yanan Rıdvan K., olayın ardından “Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin” derken, itfaiye ekipleri yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.
Öte yandan, yangın ihbarı sonrası kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olayın yaşandığı bölgede araçların gelişigüzel park etmesi yüzünden yanan aracın yanına gelemeyince, çareyi hortumu uzatmakta buldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise, “Hadi burada hortum yetti de müdahale edebildiler. İlçenin çoğu cadde ve sokaklarında manzara böyle. Araçları gelişi güzel ve hatalı park ediyorlar. Allah korusun gece bir mahalle arasında yangın çıksa, itfaiye aracının yangına müdahale etmesi bu yüzden neredeyse imkansız olacak. Bu olay bir ders olsun. Araç sahipleri de inşallah bundan böyle duyarlı olur ve araçlarını hatalı park etmezler” ifadelerini kullandılar.

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