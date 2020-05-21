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Karacabey’de Ramazan davulcuları, alınan önlemlerle gelenekleri yaşattı

BURSA HABERLERİ  | 21.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Karacabey’de davulcular, Ramazan ayında belediyenin aldığı korona virüs önlemleri ve kendilerine verdiği izinsayesinde, sahur geleneklerini devam ettirdi.

Karacabey’de davulcular, Ramazan ayında belediyenin aldığı korona virüs önlemleri ve kendilerine verdiği izinsayesinde, sahur geleneklerini devam ettirdi. Vatandaşların da bu yöndeki talebiyle geleneği devam ettiren davulcular, önceki akşam Başkan Ali Özkan’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olan davulcular, Karacabey’de alınan önlemler ve belediyenin verdiği izin sayesinde,koronavirüsün gölgesinde sahur geleneğini sürdürdü.
İlçede Ramazan ayında davul çalan tüm davulcular, önceki akşam belediye önüne gelerek Belediye Başkanı Ali Özkan’a bu süreçte kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.Onlarca davulun aynı anda çalması ise vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
Özkan’dan gelenekleri sürdürdükleri için teşekkür
Belediye Başkanı Ali Özkanda belediyeye gelerek davulcularla bir araya geldi. Özkan burada yaptığı açıklamada,“Hepinize Karacabey halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizlere bu ortamda dahi fedakârlıktan kaçınmayarak geleneklerimizi yaşattınız. İnşallah bu korona virüsle olan mücadelemiz en kısa zamanda sona erer. Normal hayatımıza geçeriz ve sizlerle de hep birlikte beraber oluruz.Hepinize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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