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Karacabey’de yeni bağlantı yollarıyla yaya ve sürücüler için kolaylık

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Karacabey’in kent içi ulaşımı kolaylaştırıp, entegre hale getirecek çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Karayolları Bölge Müdürü Ömer Güzel’i Karacabey’de ağırlamıştı.

Karacabey’in kent içi ulaşımı kolaylaştırıp, entegre hale getirecek çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Karayolları Bölge Müdürü Ömer Güzel’i Karacabey’de ağırlamıştı. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan’ın da yer aldığı ziyarette, Karacabey’le ilgili mevcut çalışmalar ve planlanan projeler hakkında istişareler yapılırken, projeleri yerinde inceleyen heyet önemli kararlar aldı.
Görüşme sonrasında açıklamalar yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, “İlçemizde geçen yıl yapımı başlanan Okçugöl yolu ile Yeniköy yolunda bekleyen çalışmaların yeniden başlayacağının müjdesini sayın vekilimiz Mustafa Esgin’den almıştık. Bunun yanında, Karacabey Şehir Hastanemize giden yolun kesintisiz olması için üstünde durduğumuz tüp alt geçit çalışmasında da mutabak sağlandı. Karacabey Belediyesi olarak, Karayolları Müdürlüğümüzle bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel bir iş birliği içerisinde olacağız. Sayın müdürümüze, ilçe halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.
Stadyum önünden kültür park içerisine doğru devam eden yaya ve araç yolunun, Karayolları Müdürlüğü ile Karacabey Belediyesi’nin örnek bir iş birliği çerçevesinde tamamlandığına değinen Başkan Özkan, aynı zamanda belediye tarafından Bursa- Çanakkale üzerinde bulunan 40 dönümlük spor adası kompleksinin de bu genişletilen yaya yolu ile Atatürk Kültür Parkına bağlandığını kaydetti.
Başkan Özkan, bu bağlantı yoluyla bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak için yerleşkeye giden vatandaşların, buradan entegre şekilde Atatürk Parkı’na geçebileceklerini söyledi.
Öte yandan, yapılan çalışmaya ilave olarak hastane çıkış noktasında hem yaya hem araçların geçişi için anayoldan bağımsız yapılacak yeni alt geçit ile hastane ve kültür parkın diğer çıkışının, kesintisiz olarak şehir içine bağlanmış olacağı kaydedildi. Bu sayede, hastaneye gidenler ve ambulanslar için de önemli bir geçiş kolaylığı sağlanacak.

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