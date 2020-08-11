Karacabey’in geleceği parlak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve yeni atanan İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’na, AK Parti ilçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Karacabey’in özellikle son yıllarda yaşadığı gelişime vurgu yapılarak, kenti en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için kent dinamiklerinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bursa Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Gökhan Yolcu’nun yerine Karacabey Kaymakamı olarak göreve başlayan Tahsin Kurtbeyoğlu’na, yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ali Özkan, Karacabey’in son yıllarda yaşadığı gelişime değinerek, 3T vizyonu çerçevesinde mevcut ve planlanan projelerden bahsetti. Aydın’ın Söke ilçesinde 5 yıl süresince görev yaptıktan sonra Karacabey Kaymakamı olarak atanan Tahsin Kurtbeyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Karacabey’in sahip olduğu potansiyeli çok iyi bildiğini ve kentin daha da gelişimi için elinden gelen gayreti göstereceğini kaydetti.

Birliktelik vurgusu

Gerçekleşen görüşmede, Karacabey’i geleceğe taşıma noktasında tüm kent dinamiklerinin birlikte hareket etmesinin önemine değinilirken, ‘güzellikler şehri’ Karacabey’e değer katacak çalışmalar için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

