YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’In ’19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’In ’19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 18.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan İnal yayımladığı mesajda, "Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde" ifadelerine yer verdi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’In ’19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan İnal yayımladığı mesajda, "Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde" ifadelerine yer verdi. İnal mesajının devamında “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihi ’Gaziler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde yaşamaya devam etmektedir. Bu millet 15 Temmuz’da meydanlardaki cansiperane mücadelesiyle ’Gazi Millet’ unvanını taşımayı hak ettiğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere devletimizin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğrunda fedakarlıkta bulunmuş tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Aydın Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
13:08
İkindi
16:36
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.