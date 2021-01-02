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Karacasu’da Başkan İnal can dostları unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 02.01.2021 17:08 | Son Güncelleme

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak canlarını unutmadı.Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak canlarını unutmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı. Kısıtlama boyunca yiyecek bulmakta zorlanacağı düşünülen sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal sabah saatlerinde evinden çıkarak ilçenin farklı noktalarında bulunan mama kaplarını kendi elleriyle doldurdu. Kırılan ve tahrip olan mama ve su kaplarını da değiştiren Başkan İnal "Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak canlarımızı unutmamamız gerekiyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren günümü onlara ayırdım. Mesai arkadaşlarım dün mama kaplarını doldurdular. Bugün bende vaktimi onlara ayırarak arkadaşlarımızla birlikte farklı noktalarda bulunan mama kaplarını doldurdum. Can dostlarımız sevgi ve ilgiye de aç. onları lütfen rahatsız etmeyelim ve onlara güzel davranalım. Hele ki bu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda onların karnını doyuracak gıdaları onlarla paylaşalım" dedi.

Başkan Zeki İnal, Karacasu’da doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Ali Ekber Kurtoğlu’nu da ziyaret ederek mama poşetleri bıraktı. Kurtoğlu’na kendisinin tüketeceği ve içerisinde gıda ürünlerinin olduğu birde paket bırakan İnal, Kurtoğlu ile uzun süre sohbet etti.

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