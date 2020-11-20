Karacasu’da bir mahalle karantinaya alındı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde artan vakalar sonrasında, Hıfzıssıhha kuralları gereğince bir mahalle karantinaya alındı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alınmaya devam ederken Karacasu ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı. İlçe genelindeki vakalarda artış yaşanırken, Yukarı Görle Mahallesinde yasak olmasına rağmen gerçekleştirilen taziye ziyaretlerinde il dışından gelen 9 kişinin korona testlerinin pozitif çıkması sonucunda, salgının önlenmesi için mahalle karantinaya alındı. Karacasu Belediyesi, jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede tedbirler alırken, mahallenin girişine uyarı levhaları asıldı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal; “Yukarı Görle mahallesinde toplanılarak cenaze defin işlemleri, yasak olmasına rağmen yapılan defin ve taziyelerde il dışından katılan 9 kişinin yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı salgının yayılmasını önlemek amacıyla 20.11.2020 tarih ve saat 17:00’den itibaren mahalledeki salgın kontrol altına alınıncaya kadar,karantina uygulanmasına ve bu mahalleye giriş çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir. Tarımsal faaliyetlerinin aksamaması için hasat zamanı gelen ürünlerinin toplanması ihtiyaç duydukları sulama ilaçlama işlemlerinin ilçe tarım ve orman müdürlüğü, ziraat odası, çiftçi malları koruma başkanlığı ve sulama kooperatiflerinde yerine getirilmesine karar verilmiştir” dedi.



