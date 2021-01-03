YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Karacasu’da yeni yılda yeni vakaya rastlanmadı

Karacasu’da yeni yılda yeni vakaya rastlanmadı

AYDIN HABERLERİ  | 03.01.2021 12:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir kişi daha Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybederken, yeni yılda yeni vakaya rastlanmaması ise sevindirdi.Palamutçuk Mahallesi’nden hastanede tedavi altında olan 92 yaşındaki yaşlı kadın Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.

Karacasu’da yeni yılda yeni vakaya rastlanmadı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir kişi daha Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybederken, yeni yılda yeni vakaya rastlanmaması ise sevindirdi.
Palamutçuk Mahallesi’nden hastanede tedavi altında olan 92 yaşındaki yaşlı kadın Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Son verilere göre, ilçede vaka sayısı 444 olurken, 413 kişi sağlığına kavuştu. İlçede vefat eden kişi sayısı ise 21’e çıktı.
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ilçede 10 aktif vakanın bulunduğunu ifade ederek, "1’i entübe, 1’ de yoğun bakımda, 2’si de serviste olmak üzere 4’ünün tedavisi hastanede, 6’sının da tedavisi evlerinde sürdürülmektedir. İlçemizdeki temaslı sayısı 9, temaslı yakını sayısı 3 olup, 5’i vaka nedeniyle, 5’i de temas nedeniyle 10 konut da izolasyon altındadır. 31 Aralık gecesinden beri ise ilçemizde ortaya çıkan yeni vaka görülmedi. İnşallah el birliği ile kurallara uyarak Korona virüsü yeneceğiz" dedi.

Karacasu’da yeni yılda yeni vakaya rastlanmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Coşkun Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.