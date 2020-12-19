YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Karacasu’dan sevindiren haber

Karacasu’dan sevindiren haber

AYDIN HABERLERİ  | 19.12.2020 10:20 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bugüne kadarki toplam vaka sayısı 418 olurken, aktif korona vakalarında düşüş yaşanmaya başladı.Covid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde olduğu gibi Karacasu’da da tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bugüne kadarki toplam vaka sayısı 418 olurken, aktif korona vakalarında düşüş yaşanmaya başladı.
Covid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde olduğu gibi Karacasu’da da tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki aktif pozitif vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaya başladı. Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada “İlçemizde koronavirüs süreci kontrol altında sürmekte olup, iyileşmeler her geçen gün artma gösterirken, aktif vakalarda gözle görülür bir azalma görülmektedir. Bugün saat 13.00 itibariyle ilçemizde son 24 saat içerisinde 1 yeni vaka meydana gelirken, tedavileri evde soran 11 vakamız da iyileşmiştir. Bugüne kadarki toplam vaka sayımız 418 olurken, aktif vaka sayımız ise 62’ye düşmüştür. Bugüne kadar iyileşen vaka sayımız 345 olup, koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz kişi sayısı ise 11’dir. Son 1 ay içinde ilçemizde meydana gelen vakaların yapılan analizi sonucunda, ilçemizdeki vakalaron en çok vaka ile aynı evde yaşama, Nazilli’ye hastaneye gidiş gelişler, Nazilli-Aydın ve Denizli’ye yapılan seyahatler, cenaze ve taziyelere katılma, zeytin toplama ve aile, ev ziyaretleri sebebiyle meydana geldiği tespit edilmiş olup, bu konularda hepimizin daha dikkatli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Tedbirler kapsamında kurallara uyulmasının önemine dikkat çeken Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley; “Her gün daha iyiye gidip 50’nin altında bir aktif vaka ile 2021 yılına girebilmek olan hedefimize ulaşabilmek için lütfen kurallara uyalım. Bugüne kadar ki destekleriniz için tüm Karacasululara teşekkür edip, bir olmanın gücüyle bu zor günleri elbirliği ile en iyi şekilde aşacağımıza inanıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 19 Aralık Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:11
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Cumartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.